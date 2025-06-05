İKÇÜ'de 'Aile ve Bağımlılık' Söyleşisi Düzenlendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ), Genç Yeşilay Topluluğu öğrencilerine yönelik "Aile ve Bağımlılık" söyleşisi düzenlendi.

İKÇÜ Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Yasin Bulduklu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşinin konuğu, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse oldu.

Programa; Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Güzeltepe Ortaokulu, Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu ve Cemil Atlas Ortaokulunda eğitim alan Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri katıldı.

Rektör Köse, etkinlikte, aile ve bağımlılık kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

Teknolojiden sosyal medyaya, alkol ve madde kullanımına tüm bağımlılıkların arkasında mutluluk arayışının yer aldığını aktaran Köse, "Bağımlılık dediğimiz şey fiziksel tüm şeylerdir. Ruhsal ve sosyal anlamda kopamadığınız ve ona bağlı yaşadığınız şeyler, sizi sizden alan problemlerle artık kendiniz kalamıyorsunuz. Kendinize 'dur' diyebildiğinizde özgür olabilirsiniz. O yüzden özgürlük bir değerse, mutluluk bir değerse kendi kendinizi sınırlandırabilmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Rektör Köse tarafından belge takdiminin ardından öğrenciler kendileri için hazırlanan alanda oyunlar oynadı.

Ayrıca çocuklar, ebru sanatıyla tanıştı, ilk denemelerini yaptı.