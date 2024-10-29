IKBY Seçimlerinde KDP Hükümet Kurma Sürecini Başlatıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimlerinde birinciliğini koruyan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami, kurulacak yeni hükümette hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini söyledi.

KDP Siyasi Büro Üyesi Hawrami, Erbil'de seçim sonrası kurulacak yeni hükümete ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

IKBY'nin 10. hükümetini kurmak için parti olarak bir program açıkladıklarını belirten Hawrami, bu programı, "4 yıllık süreç için tek hükümet, tek meclis, tek Peşmerge gücü ve tek bölge" olarak özetledi.

Hükümet kurulum sürecinde parti ziyaretleri için bir ekibin kurulduğunu ve parti programları için tüm taraflarla konuşacaklarını söyleyen Hawrami, "Hükümetin kurulumunda hiçbir tarafı veto etmeyeceğiz." dedi.

IKBY milletvekili seçimleri

IKBY'de yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin resmi ilk sonuçlarına göre, KDP birinciliğini ve KYB ikinciliğini korurken, Yeni Nesil Hareketi üçüncü ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ise dördüncü oldu.

Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin hükümeti kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.

Bu nedenle tarafların kesin sonuçların onaylanmasının ardından hükümet kurulum sürecinde meclisteki siyasi partilerle görüşmelere başlaması bekleniyor.

Irak Yüksek Seçim Komisyonunun kesin seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.