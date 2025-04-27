İhsan Doğramacı'nın 110. Yıldönümü İçin Anma Konseri Düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde, İhsan Doğramacı'nın doğumunun 110. yılı dolayısıyla anma konseri gerçekleştirildi.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, IKBY'li yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

"Ankara Festival Orkestrası" tarafından verilen konserde, "Altın Hızma", "Kalanın Dibinde", "Canımsan Güzel Erbil" ve "Erbil Hasreti" gibi eserler de seslendirildi.

Başkonsolos Topçu, Erbil'de Türk eğitim sisteminin tek ve gerçek temsilcisi Maarif Vakfının güzide irfan yuvasında bir araya gelindiğini belirterek, "Sizlerle sanatımızı, tarihimizi ve kültürümüzü kutlayacağız. Hem de bunu çok kıymetli bir şahsiyeti anarak yapıyoruz." dedi.

İhsan Doğramacı'nın sadece Türkiye'nin değil Erbil'in ve Irak Türkmenlerinin medarıiftiharı olduğunu belirten Topçu, "Onun memleketi Erbil'deyiz. Onun adını taşıyan bu eğitim yuvasının kampüsündeyiz. Klasik müzikten Osmanlı saray musikisine, Türkmen halk şarkılarından bizzat kendi yazdığı şiirlere kadar onun hayat hikayesi ve kişiliğini yansıtan bir kültürel çeşitliliğe de birazdan şahit olacağız. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Bugün aynı zamanda yine Türk müziğinin çok büyük ismi Münir Nurettin Selçuk'un da ölüm yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Topçu, şunları söyledi:

"Aslında bu insanları; Münir Nurettin ve İhsan Doğramacı'yı uç beyi olarak adlandırılabiliriz. Bu insanlar dünya vatandaşıydı ama çıktıkları toprakları, yetiştikleri memleketlerini, içinden çıktıkları toplumları her zaman bütün dünyada temsil ettiler. İhsan Doğramacı'nın bugün Erbil'in, aslında dünyada büyükelçisi, Irak Türkmenlerinin büyükelçisi olduğunu söyleyebileceğimiz gibi."