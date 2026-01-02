Ihlara Vadisi'ni 2025'te 510 bin kişi ziyaret etti

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 bölgesi arasında bulunan Kapadokya'daki Ihlara Vadisi, 2025 yılında 510 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Vadi, 2025 yılında 510 bin ziyaretçi ağırladı.

'VADİYİ GEZERKEN ÇİNLİ TURİSTLERİN YOĞUNLUĞUNU GÖRDÜK'

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Aksaray'ın en önemli destinasyonların başında Ihlara Vadisi geliyor. Kaya oyma kiliseler, şapeller ve vadinin içinden akan Melendiz Çayı'nın serinliğiyle vadiye hayat vermeye devam ediyor. Vadiyi gezerken Çinli turistlerin yoğunluğunu da gördük. Yazın olduğu kadar kışın da doğaseverlere ve huzuru aramak isteyenlere Ihlara'ya bekliyoruz. Burası sadece Aksaray ve Kapadokya bölgesi için değil, Anadolu'nun en özel mekanlarından birisi. Yer yer 100 ile 120 metre derinliklere sahip olan vadi, içerisinde yüzlerce kilise ve şapele ev sahipliği yapıyor. Sadece burayı bir bütün olarak görürsek, Ihlara Vadisi'nden 700 uçuşu ve 10 bine yakın sıcak hava balonları ile vadinin içinden değil, yukarısından da vadinin semalarından bir yoğunluk geçirdik. Vadiyi ise 510 bin ziyaretçiyle kapattık" dedi.

14 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ ROTASI MEVCUT

Abdullah Oğuz, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak vadinin 14 kilometrelik yürüyüş rotalarıyla beraber başından sonuna kadar en konforlu bir şekilde gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda bulunduğumuz basamakları da yenileyerek, konforlu doğayı etkilemeden ve yapısını bozmadan onlara uygun bir ortam oluşturmaya çalıştık. Kırkdamaltı, Ağaçaltı ve Sümbülü kiliseleriyle vadimiz bir açık hava müzesini andırıyor. Kaya oyma kiliseler ve tarihin gerçek yüzünü, derinliği, yaşam alanı izlenimlerini gösteren bir mekandayız" diye konuştu.