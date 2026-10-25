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İHH, Ukrayna'ya 6 tır yardım gönderdi, savaştan bu yana tır sayısı 18 oldu

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İHH, Ukrayna'ya 6 tır yardım gönderdi, savaştan bu yana tır sayısı 18 oldu
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İHH, Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillere 6 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Tırlarda 5 bin 550 gıda kolisi ile bebek bezi, kadın hijyen pedi ve hasta bezi yer alıyor. Savaşın başından bu yana gönderilen tır sayısı 18'e ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillere yönelik yardım çalışmaları kapsamında 6 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İhh, devam eden savaştan etkilenen Ukrayna'daki sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6 yardım tırı için Çatalca Muratbey Gümrük Sahası'nda uğurlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programa, Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İHH İstanbul Şube Müdürü Talha Bekiroğlu, İHH Orta Asya-Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu ve Ukrayna Başkonsolosluğu Ekonomi Ateşesi Artem Popov katıldı.

Gönderilen yardım tırlarının içerisinde, şeker, pirinç, mercimek, nohut, kuru fasulye ve sıvı yağdan oluşan 5 bin 550 gıda kolisi, 308 koli bebek bezi, 297 koli kadın hijyen pedi ve 80 koli hasta bezi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, hazırlanan tırların savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Çankaya, vakfın gönüllü ve bağışçılarına kriz bölgelerine verdikleri destek sebebiyle teşekkür etti.

Ukrayna Başkonsolosluğu Ekonomi Ataşesi Artem Popov da, insani yardım çalışmalarının önemine değinerek, yapılan çalışma için emek verenlere teşekkürlerini iletti.

Yardım tırları, düzenlenen programın ardından yola çıktı. İHH tarafından savaşın başından bugüne kadar Ukrayna'ya gönderilen tır sayısı 18'e ulaştı.

Kaynak: AA
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