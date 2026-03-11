Haberler

Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere yardımda bulundu. Şube Başkanı Fatih Altun, bayram öncesi yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi tarafından ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Derneğih Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, her bayram öncesi olduğu gibi yetim ve öksüz çocukların ramazan bayramına mutlu girmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Dernek olarak bayram öncesi çocukları ve aileleri sevindirmeye devam ettiklerini belirten Altun, "Ramazan boyunca şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere nakit, kumanya ve ayni yardımlarımız devam ediyor. Bayrama kadar da devam edecek. Bizlere destek olan gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi