Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi tarafından ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Derneğih Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, her bayram öncesi olduğu gibi yetim ve öksüz çocukların ramazan bayramına mutlu girmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Dernek olarak bayram öncesi çocukları ve aileleri sevindirmeye devam ettiklerini belirten Altun, "Ramazan boyunca şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere nakit, kumanya ve ayni yardımlarımız devam ediyor. Bayrama kadar da devam edecek. Bizlere destek olan gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.