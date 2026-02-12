Haberler

İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak

Güncelleme:
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis’teki lojistik merkezi aracılığıyla ramazan boyunca Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ve alışveriş kartları dağıtacak. İlk etapta 25 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis'ten ulaştırılacak.

Vakfın en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis'te hazırlanan gıda kolileri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, ramazan için kumanya hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Alaca, 81 ilde yaklaşık 50 bin aileye ulaşacaklarını belirterek, "Ramazan'da ilk etapta ailelerin 25 binine ramazan kumanya paketi ve alışveriş kartlarını inşallah ulaştıracağız." dedi.

Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Alaca, "Toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İHH olarak 67 ülkede tüm ramazan boyunca faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Alaca, "Başta Gazze olmak üzere Sudan ve Suriye'de toplu iftarlarımız, kumanya ve fitre zekat dağıtımlarımız olacak. Bize destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
