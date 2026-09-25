Haberler

İHH öncülüğündeki STK'ler Ukrayna'da güvenli insani yardım koridoru açılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH öncülüğündeki STK'ler, Ukrayna'daki çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması için çağrı yaptı. Toplantıda, Oleşki'de savaş öncesi yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı, bugün ise 50'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin kaldığı belirtildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, Sadakataşı, Yetim Vakfı, Mülteci Hakları Derneği ve Özgür-Der'in temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında Ukrayna'daki çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması için çağrı yapıldı.

İhh'den yapılan açıklamaya göre, toplantı vakfın genel merkezinde düzenlendi.

Toplantıda, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen sivillere gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılabilmesi için çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Herson bölgesinin Oleşki kentinden gelen bilgilerin yaşanan insani krizin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Atalay, savaş başlamadan önce yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki'de bugün 50'si çocuk olmak üzere yalnızca 2 bin kişinin kaldığını, kentte elektrik ve doğal gaz bulunmadığını, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine yaklaşık 1 aydır erişilemediğini kaydetti.

Savaşın taraflarına ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Atalay, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka eksiksiz uyulmasını talep etti.

Atalay, Oleşki ve Herson'daki sivillerin temiz su, gıda, ilaç, sağlık hizmetleri, enerji ve barınma ihtiyaçlarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana gerek insani yardım ulaştırılması gerekse barışın sağlanması için çok önemli girişimlerde bulundu. Türkiye'nin insani yardım konusundaki yapıcı rolünün bu aşamada bir kere daha devreye girmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"İnsani kriz açık insan hakları meselesi"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Temsilcisi Zeynep Ertekin, Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana izleme ve raporlama faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ertekin, "Yaşanan insani krizin, başta sivillerin yaşam hakkı olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellenmesi nedeniyle açık bir insan hakları meselesi olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Musa Üzer ise savaşın siviller üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Dün Irak'ta, bugün ise Filistin ve Ukrayna'da yaşanan savaşların yıkıcı sonuçları en çok sivilleri, dağılan aileleri ve özgür gökyüzünde uçurtma uçurmak isteyen çocukları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, savaşların yıkıcı sonuçlarından en çok sivillerin ve çocukların etkilendiğini aktardı.

Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül, savaşın ilk dönemlerinde yetimhanelerde kalan çocukların güvenli şekilde Türkiye'ye getirilmesi sürecinde aktif rol aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Suudi Arabistan Müftüsü Favzan, Husilere karşı cihat ilan etti! Mekke'de sirenler çalmıştı

Suudi müftüden Husilere cihat ilanı! Türkiye'nin adımı tartışılıyor
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı