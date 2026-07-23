İHH'nin Suriye'deki terzilik atölyesinde üretilenler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının Suriye'de açtığı terzilik atölyesinde üretilen elbiseler, vakfın iyilik mağazaları aracılığıyla Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, atölye 2024 yılında Azez kentinde kuruldu. Atölyeyle hem iç savaşta eşleri vefat eden ve herhangi bir geliri bulunmayan kadınlara istihdam sağlanması hem de ihtiyaç sahibi savaş mağdurlarına elbise desteği sunulması hedeflendi.

Atölyede 32 kadın istihdam edilirken, ürünler Suriye'nin 6 farklı şehrindeki vakfın iyilik mağazalarında savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Projeler Birimi'nden Mustafa İnce, burada üretilenlerin kumaşlarının Türkiye'deki bağışçılar tarafından kendilerine emanet olarak verildiğini ifade etti.

İnce, iyilik mağazalarında Türkiye'den bağış olarak gönderilen elbiselerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Suriye 14 yıl boyunca çok çetin bir savaştan geçti. Bunun neticesinde, birçok kadın eşsiz, birçok çocuk babasız kaldı. Bu çalışmaya başlarken şunu hedefledik, eşleri vefat etmiş ihtiyaç sahibi ablalarımıza bir meslek edindirmek ve yeniden güçlü bir şekilde ayakta durmalarına vesile olmak. Bize müracaat ettiklerinde iş bilip bilmemelerine bakmadık. Bizim önceliğimiz, eşlerinin vefat etmiş olması ve geçim yükünün onların omuzlarında olmasıydı. İlk 3 ay kendilerine eğitim verdik. Ellerinin yatkın olduğu mesleğe yönlendirdik. Kimileri makineci oldu, kimileri ortacı, kimileri makastar, kimileri ütücü, kimileri ise modelist." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın daha da büyüyerek sürdüğünü dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"2026 yılı içerisinde Filistinli mültecilerin kaldığı Yermük Kampı'nda bir iyilik mağazası açtık. İsrail sınırında bulunan Dera şehri, ki çok mazlum ve ihtiyaç sahibi bir şehirdir, burada bir iyilik mağazası açtık. Geçen hafta da projelerimizi tamamladık ve Golan Tepeleri'nin dibinde olan Kuneytra kentinde de yine buna benzer bir terzihane ve İyilik Mağazası adı altında çalışmalarımız devam ediyor. Ablalarımızın üretmiş olduğu ürünler ve Türkiye'den bağış olarak gelen hazır kıyafetlerle birlikte, iyilik mağazalarımızdan yılda 2 milyon insan istifade ediyor."

Eşi iç savaşta vefat eden ve şu anda terzilik atölyesinde çalışan Esma El Muhammed ise 2020 yılında göç ederek Azez'e geldiklerini, İHH vesilesiyle sığınacak bir evlerinin olduğunu belirtti.