İHH, Nijer'de Mevlana İdris İlkokulu Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından Batı Afrika ülkesi Nijer'in başkenti Niamey'de inşa edilen Mevlana İdris İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İhh, Nijer'deki yardım faaliyetleri kapsamında başkent Niamey'e bağlı Goudel bölgesinde kamıştan yapılmış dersliklerde eğitim gören çocuklar için ilkokul inşa etti. ???????3 sınıf, 1 idareci ve 1 öğretmenler odası ile verandadan oluşan 150 öğrenci kapasiteli okula 2022'de vefat eden şair ve yazar Mevlana İdris'in ismi verildi.

Nijer Milli Eğitim Bakanı Dr. Elisabeth Sherif, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, yerel yetkililer, İHH gönüllüleri ve bölge halkının katıldığı törenin ardından açılan okulda eğitim başladı.

Nijer'e 2019'dan bu yana 7 okul kazandıran İHH, ülkede yeni eğitim kurumları inşa etmek için çalışmalarını sürdürecek.