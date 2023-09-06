İHH Kütahya Şubesi 400 çocuğa ayakkabı dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) Kütahya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 400 çocuğa ayakkabı dağıtıldığı bildirildi.

Ekonomik şartların gün geçtikçe zorlaştığı şu günlerde dezavantajlı ailelerin okul masrafları ve kıyafet alma konusunda birçok zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve özellikle Eylül ayı ile birlikte kış mevsiminin de yaklaşmasıyla bu ihtiyaçlar hat safhaya ulaştığını söyleyen Kütahya İHH Başkanı Mustafa Yenipazar, "Kütahya İHH olarak dünyanın birçok ülkesinde su kuyusu, katarakt, yetim, yetimhane, mescit, Kurban ve Ramazan çalışmalarının yanı sıra ülkemizde ve şehrimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede bu hafta şehrimizdeki ihtiyaç sahibi 400 çocuğumuza ayakkabı dağıtımını gerçekleştirdik. İhtiyaçların çoğaldığı bu aylarda hayırseverlerimizden bizlere desteklerini artırmalarını özellikle bekliyoruz. Kış çalışmaları çerçevesinde ilimizde kömür, soba, erzak, sıfır giysi ve ayakkabı dağıtımı yapmaya devam edeceğiz. Dağıtımda emeği geçen tüm esnafımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA