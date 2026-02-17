Haberler

İHH Kahramanmaraş Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara yönelik yardımda bulunacak.

İhh İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara yönelik yardımda bulunacak.

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Yusuf Bülbül, düzenlediği basın toplantısında, yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

İHH'nın veren el ile alan el arasında köprü olmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Bülbül, "Bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli bin 400 lira, bir kişilik iftar bedeli 240 lira, bayramlık bedeli ise bin 400 lira olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ta da ramazan öncesi ve ramazan ayında yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Düzenli destek verdikleri 800 yetim çocuğa bayramlık alışveriş kartı hediye edeceklerini belirten Bülbül, yetim çocuklarla iftar programları da düzenleyeceklerini bildirdi.

Kadın kollarının her ramazanda olduğu gibi bu yıl da yetim ailelere, öğrenci evlerine ve yemek yapamayan yaşlı ailelerin evlerine her gün sıcak iftar yemeği ulaştıracağını ifade eden Bülbül, hayırseverleri zekat, fitre ve bağışlarla yardım çalışmalarına destek olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
