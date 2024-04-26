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İHH İsrail'e Destek Oturma Eylemini Sürdürüyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemciler, pankartlar ve boyalı çocuk kıyafetleriyle İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çekiyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Susma haykır", "Dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli yaşıyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Gazze'deki ablukaya hayır" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Eylemciler, kırmızıya boyadıkları çocuk kıyafetleriyle İsrail'in insanlık dışı saldırılarına da dikkati çekti.

Bazı yerli ve yabancı turistler, eylemcilerle fotoğraf çekip sohbet ederek desteklerini gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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