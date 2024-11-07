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İHH, İdlib'deki 14 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği Sağladı

İHH, İdlib'deki 14 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği Sağladı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin İdlib bölgesinde 14 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı. İHH'nın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ve hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını belirten Tosun, "Eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Suriye'deki okullarımızda öğrenim gören 14 bin 401 öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıttık." dedi.

Tosun, İHH olarak Suriye'de eğitimli bir neslin yetişmesi için çalışmalarını sürdürüleceklerini belirterek "Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan setin içerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemeleri, öğrencileri sevindirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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