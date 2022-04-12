İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret

Ramazan dolayısıyla Sierra Leone'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan'ı ziyaret etti.

Ramazan dolayısıyla Sierra Leone'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan'ı ziyaret etti.

İHH Sierra Leone Temsilcisi İsmail Yılmaz ile vakıf çalışanları ve gönüllüleri makamında kabul eden Büyükelçi Erkan, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sibel Erkan, ramazan yardımları dışında ülkede birçok çalışmanın sürdüğünü anlatan Yılmaz ve ekibine başarılar diledi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Sibel Erkan, Büyükelçi, Türkiye, İHH, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title