İHH, Suriye'nin kuzeybatısında 16 bin aileye kış yardımı dağıttı

???????İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlatılan kış kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 16 bin aileye kış yardımı dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus bölgelerinde kış yardımı yapıldığını söyledi.

Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere kömür, battaniye, sünger yatak, gıda kolisi, mont ve çizme dağıtıldığını ifade eden Tosun, "1 Aralık 2023 ile 22 Şubat 2024 arasında yürüttüğümüz kış yardım kampanyamızı tamamladık." dedi.

Tosun, şöyle devam etti:

"Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus bölgelerinde 3 bin 303 ton kömür, 34 bin 874 battaniye, 22 bin mont, 37 bin adet çizme, 4 bin sünger yatak, 3 bin 139 soba ve 8 bin 171 adet gıda kolisi dağıttık. Bu dağıtımlardan 4 bin 608 aile istifade etti. Destek veren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Tosun, böylece kış yardım çalışmaları kapsamında 15 bin 744 aileye yardım ulaştırıldığını belirtti.

İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.