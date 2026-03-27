İHH İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi'nden İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Yürüyüşü"ne davet

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi, İstanbul'da yapılacak 'Filistin'e destek yürüyüşü'ne katılma çağrısında bulundu. Yürüyüş, Gazze'deki ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenleniyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulundu.

Derneğin Antalya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla nisan ayında "Özgürlük ve Sumud Filosu"nun yola çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, pazar günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar sürecek yürüyüşe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu filo sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının direniş ruhunu temsil edecek. Kudüs'ün kapılarına vurulan her kilit, bölgedeki barışa vurulmuş bir darbedir. Aksa'nın mahzun bırakılmasına sessiz kalmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. Pazar günü Fatih Camisi'nde bir araya gelecek ve Beyazıt Meydanı'na kadar adalet için yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu yürüyüşe omuz vermeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'deki zulme karşı çıkma mücadelesinden vazgeçilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
Haberler.com
500

Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı