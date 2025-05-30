İHH'dan basın açıklaması: 'Şu ana kadar 11 çalışanımız şehit edildi'

İhh İnsani Yardım Vakfı, basın açıklaması düzenledi. Vakıf, İsrail tarafından Gazze'de 5 İHH görevlisinin şehit edildiğini açıkladı. Toplantıda konuşan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, "7 Ekim 2023'ten itibaren şu ana kadar 11 çalışanımız şehit edildi. Ama bir arada en fazla şehit bu son saldırıda oldu. Arabayı bilinçli olarak vurdular. Amaçları insani yardımı önlemek. İsrail, ben Türk kuruluşunu vururum. Türkler de sokağa bile çıkamaz anlayışına sahip olmasın. Pazar günü 14.00'te Fatih Camii'nden Ayasofya Camii'ne kadar öyle bir eylem yapalım ki sesi Tel Aviv'den duyulsun" dedi.

Basın toplantısı, İHH Genel Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım konuştu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 11 İHH çalışanının şehit edildiğini belirten Yıldırım, "Ama bir arada en fazla şehit bu son saldırıda oldu. Arabayı bilinçli olarak vurdular. Amaçları insani yardımı önlemek. Gazze'de günlük 180 bin yemek çıkarıyoruz. Bu İsrail'i tedirgin ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 452 yardım kuruluşu çalışanı şehit edildi. Cenevre Sözleşmesi'ne göre, dünyanın neresinde bir yer abluka altındaysa uluslararası kuruluşlar oraya yardım ulaştırmak zorunda. Şu ana kadar devletlerin, askeri güçle karadan ve denizden ablukayı bitirmesi gerekiyordu. Uluslararası sözleşme bunu istiyor. Madem uygulamayacaktınız, o zaman o sözleşmeye niye imza attınız. Harekete geçmeniz için daha ne olması lazım. Daha ne kadar kadın ve çocuğun ölmesi gerekiyor ?" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN DÜNYADAKİ YAHUDİLERİ SORUMLU OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Türkiye'de yaşayan Yahudilere de İsrail'in zulümlerine karşı çıkan bir açıklama yapma çağrısında bulunan Yıldırım, "İsrail'e desinler ki, bu kadar kadın ve çocuk öldürüyorsunuz, ne oluyor size. Bu Netanyahu'ya ne oluyor desinler. Bütün dünyadaki Yahudileri sorumlu olmaya çağırıyorum. Basın toplantısı yapsınlar ve suç ortağı olmasınlar. Gazzeli arkadaşlar beni dinliyor. Merak etmeyin, yanınızdayız. Sonuna kadar yanınızda olacağız. Bir gün sizinle birlikte özgürce o topraklarda gezeceğiz. O gün Netanyahu olmayacak" dedi.

'GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Yıldırım, İHH'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde yardımları ulaştırıyoruz. İsrail'e rağmen, katillerin yandaşlarına rağmen, Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Uluslararası kuruluşların toplantıları çok katıldık. Orada anlatılanların uygulanmadığını gördük. Bu saldırılar bizi yıldırmayacak. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle Türkiye'nin tepkisi halk olarak da, hükümet olarak da, partiler olarak da bir tokat gibi İsrail'e inecek. İsrail, Türkiye'ye saldırdı aslında. İsrail, Mavi Marmara'da Türkleri öldürdü. Osmanlı'dan itibaren kendisine sahip çıkan insanları öldürdü. Yetmedi, Türklerin kurduğu kuruluşa saldırdı. Yani İsrail zaten Türkiye'ye savaş ilan etmiş. İsrail zaten dünyaya savaş ilan etmiş. Ama bir gün bir Selahaddin çıkar, bir gün bir Baybars çıkar" diye konuştu.

'ÜLKELER, ASKERİ İŞBİRLİĞİ KURUP İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇMALI'

Yıldırım, "Bu vesileyle tekrar hatırlatıyorum. Bütün ülkelere düşen, uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirerek askeri işbirliği kurup insani yardım koridoru açmaktır. Devletler bunu yapmazsa büyük bir vebal taşır. Özellikle İslam ülkelerine ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Denizden havadan ve karadan yardımları ulaştırın. Kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayın" dedi.

'PAZAR GÜNÜ ÖYLE BİR EYLEM YAPALIM Kİ, SESİ TEL AVİV'DEN DUYULSUN'

Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde 1 Haziran Pazar günü yürüyüş eylemi düzenleyeceklerini söyleyen Yıldırım, "Mavi Marmara saldırısının yıl dönümü 31 Mayıs'tır. Ama 31 Mayıs Cumartesi gününe denk geldiği için biz pazar günü için planlama yaptık. 1 Haziran Pazar günü saat 14.00'te Fatih Camii'nden Ayasofya Camii'ne kadar bir yürüyüş yapacağız. Bütün halkımızdan yürüyüşümüze destek bekliyoruz. İsrail, ben Türk kuruluşunu vururum, Mavi Marmara'da olduğu gibi Türkleri öldürürüm, Türkler de sokağa bile çıkamaz anlayışına sahip olmasın. Pazar günü öyle bir eylem yapalım ki sesi Tel Aviv'den duyulsun. O gün pikniğe gitmeyelim, tatile gitmeyelim, büyük kalabalıklarla yürüyelim. Bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

'NE ZAMAN ATEŞKES KONUŞULSA İSRAİL DAHA ÇOK SALDIRIYOR'

İHH Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya ise "Tüm dünya Gazze'de bir ateşkes beklentisi içinde. Ne zaman ateşkes konuşulsa İsrail daha fazla saldırıyor. Dün gece Gazze'de ateşkes ihtimalini duyan çocuklar sevinçten sokaklara çıktı ve bunu gören İsrail Gazze'de saldırılara başladı. Şu anda biz bu toplantıyı yaparken de İsrail artırarak saldırmaya devam ediyor. Yardımların ulaştırılması konusunda İsrail ve Amerika bir yardım süreci işletmeye çalışıyor. Ama yardım almaya gelen insanlara dahi ateş açtılar. İHH olarak, Gazze içerisinde yardımların koordinesi konusunda ciddi emek sarf ediyoruz. BM'ye bağlı Dünya Gıda Programıyla Gazze'nin içerisinde yardım dağıtmakla da kalmayarak, Gazze'nin muhtarlarıyla Dünya Gıda Programı yetkililerini bir araya getirdik. Çadırlar kurduk ve burada Gazze'ye gelecek yardımların yağmalanmaması adına tüm muhtarların kendi bölgelerindeki insanları teskin edip yardımların Gazze'ye ulaştırılmasıyla alakalı ciddi bir gayret sarf ettik" dedi.

'GAZZE'NİN YÜZDE 90'I TAHRİP EDİLDİ'

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 54 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini, 120 binden fazla kişi ise ağır şekilde yaralandığını belirtti. Şahin, "Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturmaktadır. Saldırılar yüzünden Gazze'nin yüzde 90'ı tahrip olmuştur. Gazze'de 454 bin konut kullanılmaz hale gelirken; su şebekeleri, altyapı hatları, elektrik şebekeleri, yol ve caddeler İsrail buldozerleriyle yıkılarak tahrip edilmiştir. İşgal güçleri, 43 hastaneyi kullanılamaz hale getirirken; bölgedeki 500 eğitim kurumunu yıkarak 800 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bırakmıştır. Apartheid rejimi, Gazze'de 1000 camiyi yıktı ve bölgede artık ezan sesi duyulmamaktadır. Saldırılar, yaklaşık 40 bin çocuğu yetim bırakmış, 7 bin aileyi ise tamamen yok etmiştir" ifadelerini kullandı.