İHH Artvin Şubesi'nden faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme

İHH Artvin Şubesi'nden faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme
Güncelleme:
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Artvin Şubesi, ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen projelerini duyurdu. Başkan Osman Delibaş, hayırseverleri destek olmaya davet etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Artvin Şubesi, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, vakfın yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü destek projelerine katkı sunduklarını söyledi.

Delibaş, bu yönde yapılan çalışmalara dikkati çekerek, yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına özen gösterildiğini ifade etti.

Bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil 66 ülkede 3 milyondan fazla kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini vurgulayan Delibaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanda ilimizde kumanya ve kumanya kartı dağıtımları, iftar organizasyonları, zekat, fitre ve fidye çalışmaları ile yetim çocuklara bayramlık dağıtımları, şenlik programları gerçekleştireceğiz. Ramazan boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve ramazan sevincinin paylaşılması hedefleniyor."

Delibaş, hayırseverleri de ramazan boyunca yürütülecek yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

