İHH'den 2025'te on binlerce Gazzeli'ye destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2025'te on binlerce Gazzeli'ye gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek gibi birçok destek sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürürken, 2025 yılında da birçok çalışma gerçekleştirildi.

Vakıf tarafından yıl içinde 77 tır insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Abluka ve ambargo sebebiyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze'de, 2025 yılı içerisinde 28 milyon 724 bin 52 porsiyon sıcak yemek dağıtımında bulunuldu. Vakıf, sıcak yemek yardımlarında Dünya Gıda Örgütü (WFP) ile işbirliği yaptı.

Yıl içerisinde vakıf tarafından, 143 milyon 592 bin ekmekle bezelye, konserve ve reçel gibi 648 bin 751 muhtelif gıda ürünü dağıtımı yapılırken, 36 bin 224 gıda paketi, 121 bin 805 kıyafet ile 29 bin 101 bebek ve hasta bezi de Gazzelilere ulaştırıldı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Gazze'ye ulaştırılmak üzere Hindistan'da 6 bin 477 büyükbaş kurbanlık kesilirken, kurban etlerinden hazırlanan 861 bin 308 konserveyle Gazze'de kesilen 1 deve ve 32 küçükbaş kurbanlığın payları da Gazzelilere dağıtıldı.

Hamile kadınlar ve çocuklara yönelik olarak da WFP ile 4 milyon 137 bin 345 besin takviyesi desteği verildi.

Barınma ve sağlık alanında da birçok çalışma yapıldı

Vakıf, barınma alanı çalışmaları kapsamında, Gazze'nin Şicaiyye, Rimel Elketibe ve Toffah gibi farklı noktalarında toplam 743 çadırdan oluşan çadır kentler kurdu.

Bu kamp alanlarında, mescid, okul ve sağlık noktaları da kuruldu. Öte yandan 1000 çadır, kıyafet ve battaniye taşıyan konteynerler Ürdün'e ulaşırken, Gazze'ye giriş süreci takip ediliyor.

Ayrıca yerel belediyelere verilen kepçe desteğiyle 2 ayrı noktada enkaz temizleme çalışması yürütüldü. 44 bin 372 battaniye, 16 bin 80 kilim dağıtımı yapılırken, barınma yardımları kapsamında da, 100 aileye kira desteği verildi.

Sağlık alanında ise, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytune Mahallesi'nde çocuk, iç hastalıkları, ortopedi, kadın doğum ve diş bölümlerini içeren, 21 personelin görev yaptığı bir sağlık merkezi işletiliyor.

Yine Gazze'de tıbbi sarf malzeme destekleri kapsamında 50 farklı kalemden oluşan 38 bin 90 ilaç teslim edildi. Şifa Hastanesi'ne 18 yoğun bakım yatağı teslim edilirken, radyoloji bölümünün onarımı da devam ediyor.

Ayrıca, Birke Hastanesi'nde ameliyathane kurulumu yapılarak, Gazze'nin güneyindeki hastanelere de diş kliniği koltukları ulaştırıldı. Vakıf tarafından bugüne kadar 357 küçük, orta ve büyük ameliyat gerçekleştirilirken, 215 tekerlekli sandalye desteği sunuldu.

Yoğun bir şekilde su ihtiyacının bulunduğu Gazze'de, su ihtiyacının karşılanması için vakıf tarafından 60 bin kişiye ulaşıldı. Deytulbelah ve Han Yunus'ta 2 su kuyusu açıldı. Öte yandan hijyen paketleri dışında 18 bin 506 temizlik ürünü dağıtıldı.

İHH, Gazze'de eğitim alanında da faaliyet yürüttü. Bu çerçevede, Burak Eğitim Merkezi'nin işletimi sürdürülürken, 288 öğrenci kapasiteli 10 çadırdan oluşan bir sahra okulunun inşa çalışmaları da devam ediyor. Batı Şeria ve Kudüs'te ise 725 kişiye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Bağışçılar, kısa mesaj, vakfın internet adresi ve banka hesapları aracılığıyla Gazze'ye destek olabiliyor.