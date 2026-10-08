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İHD Hapishane Komisyonu, CPT raporlarındaki ihlaller için yetkililere acil çağrı yaptı

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İHD Hapishane Komisyonu, CPT raporlarındaki ihlaller için yetkililere acil çağrı yaptı
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İHD Hapishane Komisyonu, CPT'nin Türkiye'deki gözaltı ve cezaevlerine 2021 ve 2024'te yaptığı ziyaret raporlarında işkence, kötü muamele ve ihlaller tespit edildiğini açıkladı. Yetkilileri tavsiyeleri dikkate alıp ihlalleri önleyici mekanizmaları acilen hayata geçirmeye çağırdı.

(ANKARA) - İHD Merkezi Hapishane Komisyonu, Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin (CPT) Türkiye'deki gözaltı merkezleri ve ceza infaz kurumlarına ilişkin raporlarının, işkence, kötü muamele ve çeşitli hak ihlallerine yönelik tespitler içerdiğini belirterek, "Yetkilileri CPT raporlarındaki tespit ve tavsiyeleri derhal dikkate almaya; gözaltı merkezleri ve hapishanelerdeki hak ihlallerini önleyici mekanizmaları acilen hayata geçirmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İHD Merkezi Hapishane Komisyonu'nun sosyal medya hesanından yapılan yazılı açıklamada, CPT'nin Türkiye'deki gözaltı merkezleri ve ceza infaz kurumlarına 2021 ve 2024 yıllarında gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin raporların yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, raporlarda gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele, avukata erişimin geciktirilmesi, usulsüz ifade alma girişimleri, sağlık hizmetlerine erişimde kısıtlamalar ve alıkoyma koşullarına ilişkin tespitlerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele uygulamaları, avukata erişimin geciktirilmesi, usulsüz ifade alma girişimleri, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması ve elverişsiz alıkoyma koşulları tespit edilen ağır hak ihlalleri arasındadır.

Hapishanelerde ise aşırı kalabalıklaşma, sosyal faaliyetlerin kısıtlanması, işkence ve kötü muamele uygulamaları ile ilgili ciddi iddialar, hijyen ortamının sağlanmaması, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, dış dünya ile temasın engellenmesi, çıplak arama uygulamaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpuslara yönelik tecrit uygulamaları, çocuk mahpusların maruz bırakıldığı ihlaller ile ilgili ciddi iddialar, anneleriyle kalan çocukların sağlıklı gelişim ortamından mahrum bırakılması, kadın mahpuslara yönelik ayrımcı uygulamalar ve LGBTİ+ mahpuslar için güvenli alanlar oluşturulmayıp tecride maruz bırakılmaları gibi ağır hak ihlallerinin sürdüğü rapor edilmektedir.

İşkence ve cezasızlık politikaları kabul edilemez. Yetkilileri CPT raporlarındaki tespit ve tavsiyeleri derhal dikkate almaya; gözaltı merkezleri ve hapishanelerdeki hak ihlallerini önleyici mekanizmaları acilen hayata geçirmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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