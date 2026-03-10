Haberler

MEMLEKET SOFRASI - Taş köfte

Güncelleme:
Iğdır'ın coğrafi işaretli yemeği taş köfte, Memleket Sofrası Projesi kapsamında tanıtıldı. Kazanılan zengin mutfak kültürü ile dikkat çeken Iğdır, bu lezzetiyle uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.

Iğdır'ın coğrafi işaretle tescilli yemeği taş köfte, kentte uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Iğdır'ın lezzetlerinden taş köftenin yapımı anlatıldı.

Bulunduğu konum dolayısıyla İran ve Azerbaycan mutfağından da etkilenen Iğdır, tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra mutfaktaki çeşitliliğiyle de ilgi çekiyor.

Kentin önde gelen lezzetlerinden olan ve özel günlerde sofralara lezzet katan taş köfte, 2017 yılında coğrafi işaret aldı.

Orta Asya kökenli olduğu bilinen ve Türk coğrafyasında yaygın olarak tüketilen taş köftenin, İran ile Azerbaycan mutfaklarında da benzer örnekleri bulunuyor.

Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarında taş köfte pişiren usta öğretici Pınar Bindik, AA muhabirine, kentin mutfak kültürünün zengin olduğunu söyledi.

Kentte uzun yıllardır bu lezzetin hazırlandığını dile getiren Bindik, "Taş köftemiz misafir yemeğidir." dedi.

Taş köfte için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (8 kişilik):

1 kilogram dana etiYarım kilogram kırık nohut (lepe)2 patates1 domates ve biber200 gram tereyağı ya da sıvı yağ1 kaşık domates salçası3 kaşık pirinç1 kaşık bulgur1 yumurta1 kaşık safran ya da zerdeçal1 kaşık reyhan100 gram ekşi erikTuz2 soğanYapılışı:

1. Tosunun sırt ve baldır eti alınır, yağı ve sinirleri çıkarılır.

2. Et taşta dövülerek kıyma haline getirilir.

3. Tencereye yağ ve soğan koyularak kavrulur, salça, safran, 2 litre su eklenip kaynamaya bırakılır.

4. Kıymanın içine pirinç, bulgur, yumurta, soğan, safran, reyhan, karabiber, tuz ve 2 kaşık kırık nohut eklenir.

5. Yuvarlak 8 köfte hazırlanır, içlerine ekşi erik konularak kaynayan tencereye bırakılır.

6. Patates, domates ve biberler iri parçalar halinde kesilerek eklenir.

7. Kalan kırık nohut da eklendikten sonra pişmeye bırakılır.

8. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 40 dakika pişirilir, daha sonra servis edilir.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
500

