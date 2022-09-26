Iğdır haber! 7 Aralık Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı başladı

7 Aralık Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı başladı

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.

15 Temmuz Meydanı'nda 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin 2017 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Üniversitemiz 6 fakülteden 8 fakülteye, 2 meslek yüksekokulundan 4 meslek yüksekokuluna, 7 bin öğrenciden 12 bin öğrenciye ulaşmıştır. 189 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı bin 500'e yükselmiştir. 15'in üzerinde ülkeden öğrencimiz vardır. Gittikçe büyüyen bir üniversiteyiz. Burada katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.