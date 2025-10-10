Haberler

Iğdır'da Uluslararası Dede Korkut Konferansı Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi'nde Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı', Dede Korkut'un ele alındığı dikkat çekici oturumlara ev sahipliği yaptı. Konferans, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Türküleri konseriyle sona erdi.

Iğdır'da, Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u ele aldığı "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Iğdır Azerbaycan Evi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" düzenlendi.

Konferansa, Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve ilgililer katıldı.

Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı'nın moderatörlüklerini yaptığı 2 oturumda, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamal Abdulla, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Ayşe Çetin, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Prof. Dr. Ebulfez Guliyev, Prof. Dr. Refiye Şenesen, Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u anlattığı konferansta, katılımcılara Türkiye ve Azerbaycan heyetlerince çeşitli hediyeler verildi.

Konferans, "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Türküleri" konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
