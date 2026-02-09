Rektörden 'sanal kumar' ve 'uyuşturucu' uyarısı: Kocaman bir dinamit üzerinde oturuyoruz

IĞDIR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, sanal kumar ve madde bağımlılığına ilişkin, "Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sanal bağımlılık, uyuşturucu, kumar bağımlılığı, sanal oyunlar, toplumun, bireylerin altını oyan çok büyük bir problem. ve kocaman bir dinamit üzerinde oturuyoruz. Bir gün bir bakacağız çökmüşüz toplum olarak. Hepimiz ah vah edeceğiz" dedi.

Iğdır'ın Melekli beldesinde sanal kumar ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında seminer düzenlendi. Melekli Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı seminere; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, Iğdır Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (UMDER) Başkanı Göksel Gülbey ve vatandaşlar katıldı. Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, çocukları uyuşturucu ve sanal bağımlılıktan korumak amacıyla bu semineri düzenlediklerini belirtti.

'BU BİLGİLERİ ÇEVRENİZE YAYMANIZ ÖNEMLİ'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, sanal bağımlılık ve kumarın tehlikesine dikkat çekti. Toplantıya katılan ailelere seslenen Gürel, "Sevgili anne ve babalar sadece kendiniz için değil, çocuklarınız, torunlarınız ve komşunuzun çocuğu için bilinçlenin. Burada edineceğiniz bilgiler belki bir kişinin hayatına dokunacak, belki de bir hayatı kurtaracak. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sanal bağımlılık, uyuşturucu, kumar bağımlılığı, sanal oyunlar, toplumun, bireylerin altını oyan çok büyük bir problem. ve kocaman bir dinamit üzerinde oturuyoruz. Bir gün bir bakacağız çökmüşüz toplum olarak. Hepimiz ah vah edeceğiz. Bu bilgileri çevrenize yaymanız çok önemli" diye konuştu.

'BİZİM DE İNİSİYATİF ALMAMIZ LAZIM'

Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım da sanal kumarın ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bir seferberlik başlatmak istediklerini söyledi. İlk eğitim çalışmasına Melekli beldesinde başladıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Emniyet güçlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Ama o kadar tehlikeli bir şey ki sağdan tutuyorsunuz, soldan çıkıyor. Soldan tutuyorsunuz sağdan çıkıyor. O yüzden konuyu sadece emniyet güçlerine devlete bırakmamak lazım. Kendimiz de inisiyatif almamız lazım. Bizim de bilinçli olmamız lazım. Suçlu bilse ki; 'Millet bilse canımıza okur, polis bilse canımıza okur' diyerek bu sefer yalnız kalacak. Ama görmezden gelemeyiz. Bugün Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu yarın bizim çocuğumuz. Allah korusun. O yüzden çocuklarımızla zaman geçirmeye özen göstermemiz lazım. Dışarıyı yok edemiyorsak, çocuğumuzdan başlayacağız."

'SUÇLU DEĞİL, HASTA GÖZÜYLE BAKALIM'

Uyuşturucu kullanan çocuklara suçlu değil, hasta gözüyle bakılması gerektiğini belirten UMDER Başkanı Göksel Gülbey ise "Onları dışlamak, hor görmek büyük bir yanlıştır. Bu çocuklara sahip çıkmalı, tedavilerini sağlamalıyız. Özellikle aileler, kız çocuklarını gizlemeye çalışıyor. Bu büyük bir hata. Kız olsun, erkek çocukları olsun bunları sahiplenip, bir an evvel tedavilerini yaptırmamız lazım. Çocuklarımız camekanın içerisinde büyümüyor. Bu çocuklar, bütün herkesin çocuğu gibi birlikte parkta, bahçede okulda her yerde birlikte yaşıyorlar. Kendi çocuğumuz gibi komşumuzun çocuğunu da düşünmek zorundayız Bizler hayatın koşturması içine girdiğimizde en kıymetli olan çocuklarımızı unutuyoruz. Birileri de bizim kıymetli çocuklarımızı çalmak istiyorlar, almak istiyorlar. Bizler de onlarla mücadele edeceğiz. Iğdır'da mutlaka bir tedavi merkezi kurulmasını istiyoruz. Uyuşturucu satan ve kullananlar, topluma verdikleri zarar nedeniyle çok daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır" diye konuştu.