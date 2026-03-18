Ramazan Bayramı'nda mesaj yerine kartpostal önerisi

IĞDIR'da bir çay evi işletmecisi, unutulmaya yüz tutan pul ve kartpostal gönderme geleneğini yaşatmak için etkinlik düzenledi. Bayram öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, telefon mesajı yerine sevdiklerine kartpostal yazarak posta yoluyla gönderdi.

Iğdır'da faaliyet gösteren bir çayevi, geçmişte bayramların geleneği olan kartpostalla tebrik geleneği hatırlatıldı. İşletme sahibi Harun Cengiz, PTT'den iş yerine özel pul bastırarak kartpostal ve zarfları hazırladı. Çayevine gelen öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara kartpostallar dağıtan Cengiz, kullanımına dair de uygulamalı bilgi verdi. Katılımcılar kartpostalların üzerine sevdiklerine duygu ve düşüncelerini yazdıktan sonra pul da yapıştırdı.

'GELENEĞİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTEDİK'

Kartpostalların zarflara konulup postaneye teslim edileceğini belirten Harun Cengiz, bayramlarda iletişimin sadece telefon mesajlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Cengiz, "Eskiden bayramlarda ailelerimize ve uzaktaki akrabalarımıza kartpostallar gönderirdik. Şimdi ise bu gelenek neredeyse tamamen unutuldu. Çoğu kişi artık kartpostalın ne olduğunu bile bilmiyor. Bu geleneği yeniden canlandırmak istedik. Bugün PTT'den bize özel pullar bastırdık. Kartpostallarımızı yazıp zarflara koyacağız ve posta yoluyla sevdiklerimize göndereceğiz" diye konuştu.

'GELECEĞE KALACAK BİR HATIRA'

Etkinliğe katılan Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım ise kartpostalın yalnızca tebrik aracı değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir hatıra olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Geleneksel değerlerin yaşatılması için öğrencilerimizin ve halkın dikkatini çekmek istedik. Dijitalleşmeden biraz uzaklaşıp geçmişteki güzel hatıraları yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün yazılan kartlar hem nostaljik bir anı olacak hem de yıllar sonra anlatılacak bir hatıra olarak kalacak" dedi.

ÖĞRENCİLER İLK KEZ DENEDİ

Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden Rümeysa Doğan, ilk kez kartpostal yazdığını belirterek, ailesinin yanına gidemeyeceği için kartpostal göndereceğini söyledi. Kartpostalın ne olduğunu daha önce bilmediğini söyleyen Elif Sevinç ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını söyledi. Etkinlikte kartpostal göndermeyi öğrendiğini ifade eden Sevinç, "Ailem uzakta ve ben burada üniversite okuyorum. Kartpostal göndermeyi öğrenmiş oldum. Bence bu geleneğin unutulmaması gerekiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı