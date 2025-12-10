Iğdır'da hava kirliliğinin nedenleri ve sorunun çözümü için atılan adımlar açıklandı

Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, kentteki hava kirliliğinin nedenleri ve sorunun çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlığın Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verileri incelendiğinde ölçülen parametrelerden PM10 (Partikül madde) değerlerinin hem yaz hem de kış mevsiminde ulusal sınır değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

Az rüzgar, az yağış ve düşük nem oranının yanı sıra ormanlık alanın bulunmaması, rüzgarların erozyon sahalarındaki tozları şehre taşıması ve topografik yapıya bağlı olarak oluşan inversiyon (sıcaklık terslemesi) durumunun hava kirliliğinin başlıca nedenleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yapmış olduğu ' Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor' projeleri ile ilimizdeki hava kirliliği parametreleri akademik olarak araştırılmış olup, ayrıca ilimizde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla valiliğimiz tarafından bu yıl 27 Ocak'ta ' Iğdır Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri' konulu Iğdır Üniversitesi ile ortaklaşa çalıştay yapılmış, 13 Mart'ta 'Iğdır İli Temiz Hava Eylem Planı (2025-2029)' hazırlanmış olup hazırlanan plan kapsamında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Plan kapsamında hava kirliliğini önlemek için kurumlar tarafından alınacak tedbirler ve görevler belirtilmiştir. Planda yer alan kurumlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlıkları, Karayolları 184. Şube Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğüdür."

"372 kombi vatandaşlara dağıtılarak doğal gaz dönüşümüne destek olunmuştur"

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında "Iğdır Ekosisteminde Erozyon ve Arazi Tahribatı" konulu hizmet içi eğitim programının yapıldığı ve çevre seferberliği başlatıldığı hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu çalışmalar sonucunda Iğdır Üniversitesinin ana yerleşkesindeki yaklaşık 600 dönümlük arazisinde erozyon kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yürütülen çevre seferberliği kapsamında 30 bin fidan ve 20 bin tohumun toprakla buluştuğu büyük ağaçlandırma çalışması başlatılmıştır. Aynı zamanda, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında, hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlı olarak Bakanlığımızca yapılan şartlı nakdi yardımlar kapsamında 2024 yılı içerisinde Iğdır Belediyesi'ne 5 milyon lira şartlı nakdi yardım yapılmış, yapılan yardımla 300 adet kombi alınarak vatandaşlara dağıtılmıştır. Yine 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresine 10 milyon lira şartlı nakdi yardım yapılmış ve 372 kombi vatandaşlara dağıtılarak doğal gaz dönüşümüne destek olunmuştur. "

"Şehirde bisiklet yolları yapıldı, yeni yollar için girişimlerde bulunuldu"

Açıklamada, "Ayrıca, Sayın Vekilimiz Cantürk Alagöz'ün girişimleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ilimizin yatırım kontenjanı dolmasına rağmen ek kaynak ayrılmıştır. Önceki yatırım tavanı 18 milyon 658 bin lira iken ilave olarak 22 milyon 580 bin lira eklenmiştir. Valiliğimiz olarak Karayolları ile yapılan görüşmeler sonucunda şehrimizde bisiklet yolları yapılmış olup, yeni bisiklet yollarının yapılması için de girişimlerde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Hava kirliliğindeki düşüşün az olmasının sebeplerine işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şehrin büyük bir bölümünde doğal gaza geçilmesine rağmen hava kirliliğindeki düşüşün az olmasının sebepleri, Iğdır Belediyesinin yoğun olarak yol, su, kanalizasyon çalışmaları, altyapı çalışmalarının yetersiz kalması, içerden dışarıya doğru asfaltlama çalışması yapılması, ana arterlerde ve ana arterlere çıkan cadde ve sokaklarda kaliteli ve kısa vadede bozulmayacak asfaltlama çalışmasının yapılması, parke yol malzemesi yerine kaliteli ve kısa vadede bozulmayacak asfalt kullanımının yaygınlaştırılması, bozulan asfaltlarda yerinde tespit yapılarak asfalt yamalarının bozulma yapmayacak şekilde yapılması, ana arterlerde zaman zaman sulama ve yıkama işleminin yapılarak tozdan ve çamurdan arındırılması, şehrin içinde stabilize ve toprak yol kalmadan asfaltlama yapılması, belediye imar çalışmalarının yavaşlamasından dolayı doğal gaz ağının genişletilememesi ile hakim rüzgar yönünde bulunan erozyon sahalarından taşınan tozların şehir merkezini etkilemesi ve en önemlisi topografik yapı ve mikroklima etkisiyle inversiyon (sıcaklık terslemesi) durumunun oluşmasıdır."