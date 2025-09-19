Iğdır'da Geçici Hayvan Bakım Evi Açıldı

Iğdır'da 45 dönümlük alanda yapımı tamamlanarak hizmete alınan Geçici Hayvan Bakım Evi ile kentteki sahipsiz hayvan sorunu çözüldü.

Iğdır'da Valilik, Belediye ve İl Özel İdaresi, şehirdeki sahipsiz köpek sorununun çözümü için yaklaşık 5 ay önce çalışma başlattı.

Geçmiş dönemde Iğdır Belediyesi kontrolünde, İl Özel İdaresine ait bir arazide yapılan fakat hem koşulları yeterli olmayan hem de alanı yetersiz olan bakım merkezi, İl Özel İdaresinin 12 milyon lira, Iğdır Belediyesinin de 2 milyon lira yatırımıyla modern bir şekilde yeniden hazırlanıp alanı büyütülerek hizmete sunuldu.

Geçmişte 5 dönüm üzerine kurulu alan 45 dönüme çıkarılarak erkek, büyük ırk, dişi, yavrulu anne, yavru ve müşahede alanlarına ayrıldı.

Gölgelik, beslenme, su içme bölmeleri ile tıbbi müdahalelerin de yapıldığı alanda sınıflarına göre ayrılan köpeklerin aşıları ve kısırlaştırma çalışmaları da yapılıyor.

"İlimize çok güzel bir Geçici Hayvan Bakım Evi kazandırdık"

Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, merkezin 4-5 ay içinde tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Merkez hakkında bilgi veren Turan, "Önceden burada Iğdır Belediyesinin işlettiği ama arazisi bizde olan, son derece dar alanda sıkıntılı bir yapı mevcuttu. Iğdır Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz hep beraber el ele verdik ve ilimize çok güzel bir Geçici Hayvan Bakım Evi kazandırdık, mevcut tesisleri ıslah ettik. Önceden 5 dönüm üzerinde kurulu alanı 45 dönüme çıkarttık. Şu an 923 canımız burada hizmet alıyor, iyi bir şekilde bakılıyor. Hayvanlarımızın gençlik ve uyuz aşısı dahil tüm aşıları, temizlikleri de yapılıyor. Allah'a çok şükür Iğdır'da büyük ölçüde sokaklarımızda köpek kalmadı. Sahipsiz hayvan kalmadı. Mevcut sahipli hayvanları çipleme çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Iğdır'da artık sahipsiz köpek sorununun kalmadığını belirten Turan, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya öncülüğünde tüm Türkiye'de seferberlik ilan edildi, Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız da son derece memnun. Geçen sene okul açılış zamanında, okul aile birliklerinden bize yönelen en büyük şikayet sahipsiz hayvanların çocuklarını tehdit etmesi ve korkutmasıydı. Allah'a çok şükür huzurlu bir şekilde eğitim dönemine girdik. Böyle bir sorun ilimizde artık kalmadı." dedi.

Iğdır'ın tarım ve hayvancılıktaki önemine vurgu yapan Turan, "1 milyon 200 bin koyunumuz var. Yayladan dönenlerle beraber yavaş yavaş yine de kontrolsüz bir şekilde sahipli köpeklerin yavrularının da geldiğini görüyoruz. İl merkezinde ve ilçe merkezlerinde belediyelerimiz, köylerde genel sekreterliğimiz, İl Özel İdaremiz yoğun bir şekilde bu toplama faaliyetlerini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Atık yemekler mamaya dönüştürülecek

Merkezin toplamda 14 milyon liraya modern bir şekilde yapılarak hizmete açıldığının altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bu sağlıklı ortamı desteklemek için mama makinelerini aldık ve mama üretimine başladık. Zaten ilimizde ciddi anlamda atık yemek problemi de vardı. Sıfır Atık Projesi de bizim en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Bu yemek artıklarını dönüştürüp buradaki canlarımıza sağlıklı bir şekilde sunulmasından da gurur duyuyorum. Şu an 923 canımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Kısırlaştırma ameliyatları yapılıyor, hava sıcak olduğu için canlarımız etkilenmesinler diye yaz aylarında kısırlaştırma ameliyatlarına biraz ara vermiştik. Şu an havaların hafiften serinlemesiyle beraber kısırlaştırma operasyonlarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz."

Barınağa getirilen birçok köpeğin sahiplendirildiğini, vatandaşların da sahiplendirmeye ilgi gösterdiğini anlatan Turan, "Ben zamanla zaten bu kısırlaştırmayla beraber sahipsiz hayvan sorununun da tüm Türkiye'de ciddi anlamda çözüleceğine inanıyorum. Iğdır'ımızda da çözüleceğine inanıyorum. Tabii burada özellikle hayvancılıkla uğraştıkları için bu çoban köpeği kullanımı yoğun. Kırsal bölge olduğumuz için sahiplendirme çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Sahipli hayvanların aşılanması problemleriyle de ilgilenmeye devam edeceğiz. Ayrıca buradan da sahiplendirmeye de başladık. Vatandaşlarımızın bir hassasiyeti var. Yer yer cins köpekler de çıkıyor, bu özel köpeklere de bir teveccüh var. Bunların da sahiplendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ben katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.