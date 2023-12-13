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Iğdır'da AFAD Gönüllülerine Sertifika ve Kimlik Kartları Teslim Edildi

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Iğdır'da AFAD tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 2 bin 572 kişiye sertifika ve kimlik kartları teslim edildi. Teslim töreninde Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan gönüllülere de belge takdim edildi.

Iğdır'da, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce verilen eğitimlerin ardından AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 2 bin 572 kişiye sertifika ve kimlik kartları teslim edildi.

Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında, AFAD İl Müdürlüğünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde AFAD Gönüllüleri Kimlik Kartı Teslim Töreni düzenlendi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem, daire amirleri ve gönüllülerin katıldığı programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 144 gönüllüye sertifika ve kimlikleri verildi.

Yapılan arama-kurtarma faaliyetlerine dair kısa filmin de izlendiği programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan gönüllülere de belge takdim edildi.

Vali Turan, törende yaptığı konuşmada, her türlü afet, savaş ve sıkıntılı durumlarda bir araya gelmesini bilen bir millet olduklarını belirterek, "İnsanların yarattığı afetler var. Şu an Gazze'de görüyoruz. Çoluk çocuk demeden, medeniyet dediğimiz zalim Batı bizim kardeşlerimizi orada katlediyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan doğal afetlere de değinen Turan, şunları söyledi:

"Bir anda sağanak yağmurlar oluyor, küresel ısınma diyorlar. Batı Karadeniz'de ve çeşitli yerlerde bir anda sel felaketiyle karşılaşabiliyoruz. 3-5 sene önce Van'da çığ felaketleri oldu. Kimin neye nerede yakalanacağı belli değil. Bu noktada bu faaliyete katılanlara, düzenleyenlere, gönüllü olan herkese gerçekten canıgönülden teşekkür ediyorum. Büyük bir sorumluluk, büyük bir çaba. Gayret eden, çabalayan, ülkemde bir taşın üstüne taş koyan herkes benim için azizdir. Hepiniz var olun, gününüz kutlu olsun. Allah bu millete büyük depremler, afetler yaşatmasın."

Kaynak: AA / Güncel

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