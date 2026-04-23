Haberler

Iğdır Üniversitesinde rektörlük koltuğuna oturan çocuklardan "Kartal Dansı" performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Üniversitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Melekli Atatürk İlkokulu öğrencileri rektörlük ve rektör yardımcılığı koltuklarına oturarak 'Kartal Dansı' performansı sergiledi.

Kentteki 23 Nisan kutlamaları kapsamında Iğdır Üniversitesine gelen Melekli Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Defne Miray Çatalkaya rektörlük koltuğuna, Poyraz Varol ise rektör yardımcılığı koltuğuna oturdu.

Burada Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel ile sohbet eden çocuklar, üniversite hakkında bilgi aldı.

Rektör Gürel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çatalkaya ve Varol, Kazakistan'da başlayarak kısa sürede diğer Türk devletlerine de yayılan "Kartal Dansı" performansı sergiledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

