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Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi
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IĞDIR'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

IĞDIR'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

YAKALANAN TERÖRİST ANLATTI

Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK Terör örgütünün sözde bölge sorumlusu H.D. Şırnak'ta yakalanarak Iğdır'a getirildi. H.D.'nin verdiği ifade doğrultusunda polisleri şehit eden patlayıcının yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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