Şişli'de İETT şoförü sürücülere hakaret edip yolcularla tartıştı: 'Oturduğun yerden bir düğmeye basacaksın'

ŞİŞLİ'de caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücülere "Koca otobüsü görüyorsun yol vermiyorsun" diye bağırarak hakaret etti. Bir yolcu ise durağa yanaştığı sırada kapıyı açmadığı için şoföre tepki gösterdi. Şoförün bağırdığını iddia eden kadın yolcular, "Bana bağıramazsın", "Oturduğun yerden bir düğmeye basacaksın" diyerek karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Şubat Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli-Şirintepe seferini yapan 27T hat numaralı İETT otobüsü şoförü, ilk olarak seyir halindeyken kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücülere bağırıp hakaret etti. Şoför, sürücülere araç içerisinden, "Koca otobüsü görüyorsun yol vermiyorsun" diye bağırdı. Bir süre sonra şoför yolcu almak için durağa yanaşmaya başladı. Bu sırada yolcular, otobüs durağa yanaşmadan kapısına gelince şoför de durağa girmediğini söyleyerek kapıyı açmadı. Bunun üzerine durağa yaklaşınca kapıyı açan şoförle yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şoför yolculara, "Sen niye koşuyorsun. Ben senin ayağına geleceğim sen durakta beklemek zorundasın" diye karşılık verdi.

DÖNÜP OTOBÜSTEKİ YOLCULARA SORDU

Yolcuların "Bağıramazsın" demesi üzerine şoför "Ben bağırmıyorum benim konuşmam böyle" dedi. Şoför yolculardan birinin "Terbiyesizlik yapma" sözleri üzerine bir ara otobüsteki yolculara dönerek "Benim yaptığım terbiyesizlik mi" diye sordu. Bunun üzerine yolculardan biri, "Oturduğun yerden bir düğmeye basacaksın" dedi. Şoför de, "Sizi anlamıyorum arkadaşlar size boş araba getiriyorum, sıcak araba getiriyorum" ifadelerini kullandı. Kadın yolcu, "On tane otobüs var hepsi kapıyı açtı bir sen açmıyorsun" diye çıkıştı. Tartıştığı yolcu "Tamam abi akşam akşam belanı bulma" derken şoför ise, "Kapıyı orada açtığım zaman amir niye orada açıyorsun diyor ve ceza yazıyorlar" dedi. Kadın ise, "Çok takıyorsun abi bir düğmeye basacaksın" sözleriyle karşılık verdi.