İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı. Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eminönü istikametinde ilerleyen 34 TP 6339 plakalı İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Galata Köprüsü Eminönü İETT Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.