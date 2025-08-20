Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

Fatih'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan kavga sırasında başka bir yolcunun biber gazı sıkması cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İETT otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı.

Bebek arabasıyla otobüse binmek için arka kapıdaki rampayı açmak isteyen kadınla şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsün içerisindeki kadın yolcu, çantasından çıkardığı biber gazını şoföre doğru sıktı.

Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, biber gazından etkilenerek araçtan indi.

İETT otobüsü de boş olarak buradan uzaklaştı.

Otobüsün içinde yaşanan kavga ve biber gazı sıkılması, sonrasında yolcuların otobüsü boşaltması cep telefonuyla kaydedildi.