Üsküdar'da motor kısmından duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Güncelleme:
Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.???????

Araçtaki yolcular da tahliye edildi.

Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
