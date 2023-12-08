Üye Girişi
Haberler

İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

SULTANGAZİ'de, arıza yapan İETT otobüsünü kontrol etmek üzere arkada bulunan motoru inceleyen şoför, otobüsün geri geri kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Geri geri kayan otobüs durakta müşteri bekleyen taksilere çarparak durabildi.

SULTANGAZİ'de, arıza yapan İETT otobüsünü kontrol etmek üzere arkada bulunan motoru inceleyen şoför, otobüsün geri geri kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Geri geri kayan otobüs durakta müşteri bekleyen taksilere çarparak durabildi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

'İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

Hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İETT Ulaşım Acil Durum Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 8 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bugün maç var mı? 8 Aralık hangi takımın maçı var, saat kaçta? Dün gece deprem oldu mu? 8 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Enver Salih Dinçer sağlık durumu nasıl, neden öldü, yaşıyor mu? Enver Salih Dinçer hangi partiden? MÜGE ANLI CANLI İZLE 8 ARALIK | Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (8 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? Trabzonspor ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Beşiktaş ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? Fenerbahçe ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Galatasaray ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title