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İETT, İstanbul plajlarına toplu ulaşım hizmeti sunuyor

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İstanbul'da günde 62 binden fazla seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlara doğrudan toplu ulaşım hizmeti sunuyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'da günde 62 binden fazla seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, İstanbul plajlarına da doğrudan toplu ulaşım hizmeti sunuyor. Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde bin 815 sefer düzenleniyor.

Araç filosu, günlük kat ettiği mesafe ve gerçekleştirdiği yolculuk sayısı ile dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İETT, ulaşım seferlerine yenisini ekledi. İETT; tüm otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım hizmeti sunarken, İstanbulluların ve şehre gelen turistlerin plajlara kolay ve hızlı ulaşımı için de seferler düzenliyor.

"Plajlara 1.815 farklı sefer"

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 205 otobüs ile 1.815 farklı sefer gerçekleştiriyor. İETT, İstanbul'un her noktasında olduğu gibi, İstanbul Plajlarına seferlerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Caddebostan İstanbul Kilyos Riva Şile İETT Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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