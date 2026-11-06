İdris Şahin, Kaya tutuklanınca üst düzey yöneticilerin de hesap vermesini istedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, soruşturmanın üst düzey yöneticileri de kapsaması gerektiğini belirterek, "Yılanın başına dokunmaya cesareti olmayanlar, kuyruğuyla adalet gösterisi yapmasın. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını milletin önüne atıp milyarlık fon vurgununun defterini kapatamazsınız" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmanın tek bir kişinin tutuklanmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yılanın başına dokunmaya cesareti olmayanlar, kuyruğuyla adalet gösterisi yapmasın! Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını milletin önüne atıp milyarlık fon vurgununun defterini kapatamazsınız! Bakanlık yapmış bir ismin bu soruşturmada tutuklanması bile Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. O kara lekeyi tek bir ismin üzerine sürüp en tepedekileri aklayamazsınız.

Türkiye Sigorta'nın kaynakları üzerindeki şaibeler hala ortadayken, bir tutuklamanın arkasına koca bir skandalı saklayıp sorumluları dokunulmaz kılamazsınız. 2018'den beri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2021'den beri Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği koltuğunu işgal eden Erişah Arıcan, bu devasa skandalın neresindedir? Hesap vermesi için daha ne olması gerekiyor?

Yıllarca yetkiyi sonuna kadar kullanacaksınız, finans dünyasının en kritik koltuklarında oturacaksınız, milyarlarca liralık skandal patlayınca hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edeceksiniz. Yok öyle yağma! Adaletin eli sıradan vatandaşın ensesinde gezip dokunulmaz zannedilen o koltukların önünde duramaz. Milletin parasının hesabını sormak için kimseden icazet beklemeyin! Hesap sorulacaksa en yetkili makamdan başlayın!"

Kaynak: ANKA