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İdris Şahin, fon soruşturmasında DDK'nın görevlendirilmesini önemli buldu

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İdris Şahin, fon soruşturmasında DDK'nın görevlendirilmesini önemli buldu
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon soruşturmasında DDK'nın görevlendirilmesini 'geç de olsa önemli' buldu. Şahin, denetimin siyasi yakınlık veya makam gözetilmeksizin yürütülmesini, raporun da eksiksiz kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon soruşturmasına ilişkin Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirilmesini "geç de olsa önemli" olarak değerlendirdi. Şahin, denetimin siyasi yakınlık veya makam gözetilmeksizin yürütülmesi ve hazırlanacak raporun eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, Devlet Denetleme Kurulunun fon soruşturması kapsamında görevlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Günlerdir bu yönde çağrıda bulunduklarını belirten Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da aynı talebi dile getirdiğini hatırlatarak, "Günlerdir ısrarla dile getirdiğimiz çağrı, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da vurguladığı şekilde nihayet karşılık buldu ve Devlet Denetleme Kurulu geç de olsa görevlendirildi" dedi.

Sürecin gecikmesinin dosyaya ilişkin belirsizliği artırdığını belirten Şahin, "Zamanında atılmayan her adım, bu dosyanın üzerindeki sisin biraz daha büyümesine yol açtı. Şimdi hiç olmazsa bu süreç yarım bırakılmasın" ifadelerini kullandı.

"GEREĞİ SONUNA KADAR YAPILSIN, RAPOR EKSİKSİZ BİÇİMDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILSIN"

Denetimin hiçbir makam veya siyasi yakınlık gözetilmeden yürütülmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Denetim kime uzanırsa uzansın, hangi makama, hangi çevreye, hangi siyasi yakınlığa dayanırsa dayansın aynı ciddiyetle yürütülmelidir. Bir yerde frene basılır, bir isim korunur, bir kapının önünde durulursa bugünkü görevlendirmenin de hiçbir anlamı kalmaz."

Şahin, "DDK'ya bu görev verildiyse gereği sonuna kadar yapılsın. Kimsenin hatırı gözetilmesin, hiçbir bağlantının üzeri örtülmesin ve ortaya çıkan rapor eksiksiz biçimde kamuoyuyla paylaşılsın" dedi.

Kaynak: ANKA
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