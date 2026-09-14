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İdris Şahin'den yeni eğitim yılı mesajı: Okul, çocukların arasındaki farkları büyüten değil, azaltan yer olmalı

İdris Şahin'den yeni eğitim yılı mesajı: Okul, çocukların arasındaki farkları büyüten değil, azaltan yer olmalı
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda ailelerin yaşadığı geçim sıkıntısına, eğitimde fırsat eşitliğine ve okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Şahin, "Çocukların eğitim hayatını yalnızca evlerin imkanına bırakamayız. Okul, çocukların arasındaki farkları büyüten değil, o farkları mümkün olduğunca azaltan yer olmalı" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda ailelerin yaşadığı geçim sıkıntısına, eğitimde fırsat eşitliğine ve okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Şahin, "Çocukların eğitim hayatını yalnızca evlerin imkanına bırakamayız. Okul, çocukların arasındaki farkları büyüten değil, o farkları mümkün olduğunca azaltan yer olmalı" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğrencilerin eğitim imkanlarının ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaşmaması gerektiğini belirtti.

Şahin, eğitim yılının ilk gününde çocukların ve ailelerin yaşadığı ekonomik kaygılara değinerek, "Bugün milyonlarca okul çantası yeniden omuzlara takıldı. O çantalarda defterler, kalemler, yeni kitapların kokusu, arkadaşına anlatılacak hikayeler ve kocaman bir merak olsun istiyoruz. Ailelerin geçim kaygısı, servis hesabı, kantin fiyatı, 'yarın beslenmesine ne koyacağız' endişesi değil" ifadelerini kullandı.

Çocukların sahip olduğu imkanlar arasındaki farkın büyüdüğünü belirten Şahin, "Bir çocuğun ailesinin gelirine bakmadan iyi beslenebilmesi, kitabına ulaşabilmesi, güvenle okuluna gidip gelebilmesi, öğretmeniyle huzurlu bir sınıfta buluşabilmesi" gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAYATINI YALNIZCA EVLERİN İMKANINA BIRAKAMAYIZ"

Kantin ve servis ücretlerinin aile bütçelerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Çocukların eğitim hayatını yalnızca evlerin imkanına bırakamayız. Okul, çocukların arasındaki farkları büyüten değil, o farkları mümkün olduğunca azaltan yer olmalı" dedi.

Okullardaki güvenlik sorunlarına da değinen Şahin, çocukları ve öğretmenleri hedef alan şiddetin eğitim ortamlarında yerinin olmaması gerektiğini belirterek, "Bir öğretmenin aklı dersinde, bir öğrencinin aklı öğrenmekte kalabilmeli" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Çocuklarımızın sırtındaki yükü hafifletelim ki onlar önlerine daha cesur bakabilsin. Meraklarını, yeteneklerini, hayallerini büyütelim. Çünkü bir çocuğun çantasına bugün ne koyduğumuz, yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı da belirleyecek" diyerek yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve ailelere başarı ve umut getirmesini diledi.

Kaynak: ANKA
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