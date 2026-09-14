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İstanbul’da “Ailem Güvende” operasyonu! Emre Tanış yakalandı

İstanbul’da “Ailem Güvende” operasyonu! Emre Tanış yakalandı Haber Videosunu İzle
İstanbul’da “Ailem Güvende” operasyonu! Emre Tanış yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, Tanış’ın bazı erkekleri para karşılığında iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu bağlantılar üzerinden haksız kazanç sağladığına ilişkin iddiaların yer aldığı öğrenildi. Adli soruşturmanın kapsamı genişletilirken, Tanış’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Emniyet güçlerince gözaltına alınan Tanış’ın emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma dosyasındaki iddialar da dikkat çekti.

ERKEK MAĞDURLARI PARA KARŞILIĞI PAZARLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Emre Tanış’ın, erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu yapı üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

Dosyada çok sayıda mağdurun bulunduğu öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla adli soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yakalanarak gözaltına alınan Emre Tanış’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında mevcut iddiaların yanı sıra bağlantılı kişi ve organizasyonların da araştırıldığı öğrenildi.

Tanış hakkındaki suçlamalar soruşturma kapsamında olup, hukuki sorumluluğu yargılama sonucunda kesinleşecektir.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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