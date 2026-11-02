İdris Şahin'den fon yolsuzluğu tartışmalarında iktidara 2002 hatırlatması: Bir zamanlar şeffaflık konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bugün üç maymunu oynuyor

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon yolsuzluğu tartışmaları üzerinden iktidarın geçmişte verdiği şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele sözlerini hatırlattı. Ak Parti'nin 2002 seçim beyannamesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılındaki açıklamalarına dikkat çeken Şahin, "Bir zamanlar şeffaflık konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bugün üç maymunu oynuyor. Yolsuzlukla mücadele sözü vererek iktidara geldiniz. Bugün o sözlerin hesabını vermekten kaçamazsınız. Fon yolsuzluğunun üzerini örtemeyeceksiniz" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kamuoyunun gündemindeki fon yolsuzluğu tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ak Parti'nin 2002 seçim beyannamesinde yer alan şeffaflık, bağımsız denetim ve yolsuzlukla mücadele vaatlerini hatırlatan Şahin, iktidarı kamu kurumlarının sorumluluğunu açıklığa kavuşturmaya çağırdı.

İktidarın geçmişte verdiği sözlerle bugünkü tutumu arasında çelişkiye dikkat çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milletin emeğinin, alın terinin ve birikimlerinin hesabını vermesi gerekenler, dönüp aynaya baktıklarında ne görüyorlar acaba? 24 yıldır bu ülkeyi yönetenler, iktidara gelirken yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü veriyordu. Bugün ise fon yolsuzluğunun üzerini örtmeye yönelik sessizlikleriyle, geçmişte savundukları bütün ilkeleri ayaklar altına alıyorlar. Hafızamızı bu kadar kolay silebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2002 yılında AK Parti seçim beyannamesiyle milletin huzuruna çıktığınızda, 'Siyasetin ve kamu yönetiminin yolsuzluktan arındırılması' vaadinde bulunuyordunuz. 'Kamunun bütün iş ve işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacaktır' diyordunuz. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğinizi, kamu yönetimindeki gizlilik kültürüyle mücadele edeceğinizi söylüyordunuz. Şimdi ortada büyük bir fon yolsuzluğu, cevap bekleyen ciddi sorumluluklar ve birikimlerinin akıbetini öğrenmek isteyen binlerce insan var. Bir zamanlar şeffaflık konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bugün üç maymunu oynuyor. Kendi beyannamenizde yazan ilkeleri kendiniz için geçersiz sayarak bu işin içinden sıyrılamazsınız.

"FON YOLSUZLUĞUNUN ORTAYA ÇIKARDIĞI AĞIR TABLO KARŞISINDA SUSKUN KALMAYI TERCİH EDİYORLAR"

Sayın Erdoğan'ın 2013 yılında meydanlardan yükselen sözlerini de unutmadık. 'Babamın oğlu olsa, evladım olsa, kim olursa olsun, biz yolsuzlukla mücadeleden prim vermeyiz' diyordunuz. O gün 'kim olursa olsun' diye verdiğiniz sözün bugün bir karşılığı olmak zorunda. Yolsuzlukla mücadele, başkalarının dönemini sorgularken hatırlanacak bir siyasi vaat değildir. Kendi iktidarınızın sorumluluğu gündeme geldiğinde de aynı kararlılığı göstermek zorundasınız. Dün hesap sormayı siyasetinizin merkezine koyup bugün hesap verme sorumluluğundan uzak durmanız, yıllarca millete anlattığınız dürüstlük ve adalet anlayışıyla açıkça çelişiyor. 2002 yılında siyasetin ve kamu yönetiminin rant dağıtma mekanizması olmaktan çıkarılacağını vadedenler, bugün fon yolsuzluğunun ortaya çıkardığı ağır tablo karşısında suskun kalmayı tercih ediyor. Kamuda denetim birimlerinin bağımsızlığından söz edenler, denetime kapalı alanları ortadan kaldırma sözü verenler, şimdi kendi yönetimleri altındaki kurumların sorumluluğunun bütün açıklığıyla ortaya konulmasını sağlamak zorundadır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın ilk günden itibaren sürecin aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve milletin hakkının korunması yönündeki çağrıları da bizim kararlı takibimiz de aynı sorumluluğun gereğidir.

"FON YOLSUZLUĞUNUN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Fon yolsuzluğunun gündemden düşmesini bekleyenler, konunun üzerinin zamanla örtüleceğini düşünenler büyük bir yanılgı içindedir. Kamu gücünü kullananların hesap verme yükümlülüğü, siyasi iktidarın uygun gördüğü zamanlarda başlayıp bitmez. Hukuk devleti, iktidarın kendi sorumluluğunu da aynı ölçülerle değerlendirmesini gerektirir. Bir zamanlar 'Yolsuzluk, halkın devlete olan güvenini zayıflatmaktadır' diyerek milletin karşısına çıkanların, bugün bu güvenin nasıl korunacağını kendi icraatlarıyla göstermesi gerekiyor. Yirmi dört yıl önce millete verdiğiniz sözleri hatırlatmamızdan rahatsız olmayın. O sözleri biz yazmadık, siz yazdınız. Şeffaflığı siz vadettiniz, bağımsız denetimi siz savundunuz, yolsuzlukla mücadeleyi siz siyasi varlığınızın temel iddialarından biri haline getirdiniz. Şimdi o sözlerin gereğini yerine getirme sorumluluğuyla karşı karşıyasınız. Gündemi değiştirmek için başka tartışmaları öne çıkarabilirsiniz. Milletin dikkatinin dağılmasını, zaman geçtikçe fon yolsuzluğunun unutulmasını bekleyebilirsiniz. Fakat ne siyasi geçmişinizi değiştirebilir ne de millete verdiğiniz sözleri yok sayabilirsiniz. Bu ülkenin insanlarının birikimleri, kamu kurumlarının denetim sorumluluğu ve hesap verilmesi gereken hususlar ortadayken sessizliğe razı olmayacağız. Yolsuzlukla mücadele sözü vererek iktidara geldiniz. Bugün o sözlerin hesabını vermekten kaçamazsınız. Fon yolsuzluğunun üzerini örtemeyeceksiniz. Unutturamayacaksınız!"

Kaynak: ANKA