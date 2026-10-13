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İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okuldan çevrilmesine tepki gösterdi

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İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okuldan çevrilmesine tepki gösterdi
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesini eleştirdi. Şahin, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün hiçbir şarta bağlanmadan güvence altına alınması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesine tepki gösterdi. Şahin, Türkiye'nin geçmişte benzer yasakların ağır sonuçlarını yaşadığını belirterek, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün hiçbir şarta bağlanmadan güvence altına alınması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte bu ülkenin evlatlarına üniversite kapılarında reva görülen o zulümleri, hakları gasp edilen genç kızların acısını bu millet asla unutmadı. Bugün Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesi, inancın ve kıyafetin hedef alınarak eğitime kilit vurulması açık bir zorbalıktır. Bir insanın geleceğini bu ilkelliğe kurban etmek ne hukuka sığar ne de insanlığa.

Laiklik veya kamu düzeni adı altında temel hakların ihlal edilmesi, Türkiye'nin geçmişte bedelini çok ağır ödediği köhnemiş bir hastalıktır. Biz bu acıyı bizzat yaşamış bir ülkenin insanlarıyız, başkalarının da aynı karanlığa sürüklenmesine asla sessiz kalamayız. Dün kendi evimizde bu zihniyete nasıl karşı çıktıysak, bugün de bu haksızlığın karşısında aynı sertlikle duruyoruz.

Tarihin en utanç verici sayfalarından ders çıkarmak varken evlatlarımızı irfan yuvalarından koparmak büyük bir basiretsizliktir. İki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan'ın hukukuna ve gönül bağımıza gölge düşüren bu çağdışı uygulamalara derhal son verilmeli, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü hiçbir şarta bağlanmadan hemen teminat altına alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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