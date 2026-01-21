Haberler

Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan İDOB sanatçısı Emrah Erdem Gedik, evinin balkonundan düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de yaşadığı binanın 5. katındaki dairesinde balkondan düşen İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı Emrah Erdem Gedik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Mahallesi'ndeki bir sitenin 13 katlı blokunun 5'inci katında yaşayan Gedik, dün akşam saatlerinde evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gedik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İncelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gedik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
