İDOB Çocuk Korosu'ndan "Çığır" Konseri Kadıköy'de Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Çocuk Korosu'nun "Çığır" adlı konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, çocukların yaşlarına değil, üretimlerine ve sanata odaklanan bir anlayışla hazırlanan konserde, koronun yönetimini şef Berrak Taş Güzeloğlu üstlendi.

Sahne düzenlemesini Alp Köksal'ın yaptığı konserde, "Singing All Together", "Uela Zigi", Yeni Zelanda halk şarkısı "Epoi tai tai" ve Nikaragua halk şarkısı "Banana"nın arasında olduğu birçok parça seslendirildi.

Konserde şarkılara piyanoda Ela Sultan Şener eşlik etti.