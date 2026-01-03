İdo'dan 32 Sefer İptali
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 32 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Yalova, Yenikapı, Pendik, Bandırma ve Bursa güzergahları bulunuyor.
İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre; 07.15 Yalova–Yenikapı, 07.45 Yenikapı– Yalova, 08.00 Pendik– Yalova, 08.30 Bandırma–Kadıköy, 08.30 Bursa–Kadıköy, 09.00 Yalova– Pendik, 09.45 Yalova–Yenikapı, 09.45 Yenikapı– Yalova, 10.00 Pendik– Yalova, 10.30 Bursa–Kadıköy, 11.00 Yalova–Pendik, 11.35 Kadıköy– Bursa, 11.45 Yalova–Yenikapı, 11.45 Yenikapı– Yalova, 12.00 Pendik– Yalova, 12.30 Bursa–Kadıköy, 13.00 Yalova–Pendik, 13.45 Yalova–Yenikapı, 13.45 Yenikapı– Yalova, 14.00 Pendik– Yalova, 14.50 Kadıköy–Bursa, 15.00 Yalova–Pendik, 15.45 Yalova–Yenikapı, 15.45 Yenikapı– Yalova, 16.00 Pendik– Yalova, 17.45 Yalova–Yenikapı, 17.45 Yenikapı– Yalova, 18.00 Pendik– Yalova, 19.00 Yalova–Pendik, 19.45 Yalova–Yenikapı, 19.45 Yenikapı– Yalova ve 20.00 Pendik–Yalova seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.