İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor - Haberler

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İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor

AA - Muhammed Said - Güncel
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İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan siviller, bir ramazana daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden uzakta giriyor.

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan siviller, bir ramazana daha hayat pahalılığının pençesinde, evlerinden uzakta giriyor. Türkiye ve Rusya arasında Mart 2020'de imzalanan ateşkesle kısmi güven ortamında bulunan siviller, iç savaşın getirdiği işsizlikle birlikte maddi imkansızlıklar içinde ramazan ayını karşılıyor.

İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor

İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor

İdlibliler, ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor

AA / Muhammed Said - Güncel

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Haberler

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