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İdlib ve Halep HTŞ'nin Kontrolüne Geçti, Irak İddiaları Yalanladı

İdlib ve Halep HTŞ'nin Kontrolüne Geçti, Irak İddiaları Yalanladı
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Suriye Gözlemevi Müdürü Rami Abdulrahman, İdlib ve Halep'in tamamen Heyet-i Tahrir el Şam (HTŞ) kontrolüne geçtiğini belirtti. Ayrıca, Irak'tan gelen Haşdi Şabi mensuplarının Suriye'ye girişi yönündeki iddialar yalanlandı.

(ANKARA) - Suriye Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdulrahman, "İdlib'in uzak doğusundaki Suriye çölünün uzantısında bulunabilecek bölgeler dışında İdlib, tamamen Heyet-i Tahrir el Şam'ın (HTŞ) kontrolüne geçti. Aynı şekilde Halep şehri de HTŞ'nin kontrol altına alındı" dedi. Abdulrahman, "200 Haşdi Şabi mensubu, dün ve bugün El-Qaim sınır kapısı üzerinden Suriye topraklarına girdi" derken; Irak bu iddiayı yalanladı.

SOHR Müdürü Rami Abdulrahman, sosyal medya üzerinden Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Abdulrahman, HTŞ'nin İdlib ve Halep'i ele geçirmesinin El-Safira, Hanaser ve Kouris havaalanlarının kontrol altına alınması, Halep'te kimsenin bölgeden giriş ve çıkış yapamaması anlamına geldiğini belirtti. Abdulrahman, şunları söyledi:

"Suriye'nin bölünmesinden korkuyoruz"

"Suriye ordusu ise Hama çevresindeki bazı kasabaların kontrolünü yeniden ele geçirdi. Suriye'nin kuzey ve batı kırsalında da Rus savaş uçaklarının desteğiyle ilerlemeye çalışan ordu, İdlib'de 4 sivilin ölümüne ve onlarca sivilin yaralanmasına yol açtı.

Suriye ordusu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerinin çatışmalarının başladığı 27 Kasım'dan bu yana çok sayıda yaralı ve kayıp mevcut. Buna göre 173'ü Hayat'tan, 114'ü Suriye ordusundan olmak üzere 372 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin büyük bir kısmı HTŞ'nin kontrolü altına girdi. Bölgenin, SDG, Esad rejimi ve HTŞ gibi birçok aktör arasında bölünmesinden korkuyoruz."

"Haşdi Şabi mensupları,  El-Qaim sınır kapısı üzerinden Suriye topraklarına girdi"

Öte yandan Abdulrahman, 200 Haşdi Şabi mensubunun dün ve bugün El-Qaim sınır kapısı üzerinden Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. Irak ise Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için bu ülke topraklarına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Suriye topraklarına giriş yaptığı iddialarını yalanlayarak, "bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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