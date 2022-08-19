İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor (1)

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçleri ve destekçilerinin saldırılarıyla ampute kalan çocuklar, gönüllü öğretmenlerin açtığı merkezde özel eğitim alıyor.

Aralarında yetim ve kimsesiz çocukların da olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen iç savaş mağduru çocuklar için 13 İdlibli öğretmen "İlk Adım" isminde bir eğitim merkezi açtı.

Eğitim merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, İngilizce, Arapça, matematik ve din dersleri veriliyor, özel ihtiyaç sahibi çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor.

Saldırılar nedeniyle engelli kalan çocuklar, merkezde aldıkları özel eğitimle rehabilite edilerek topluma kazandırılmak isteniyor.

Eğitim merkezinin sorumlusu Merva Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ampute, özel ihtiyaç sahibi, saralı ve felçli olan çocuklar için kurulduğunu söyledi.

Çocuklarını okula göndermek isteyen ailelerle tek tek konuşup proje hakkında bilgilendirme yaptığını belirten Avad, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Çocukların acısını hissedip paylaşmak istiyoruz. Onların sesini herkese duyurmak için buradayız." dedi.

Burada 35 engelli ve 13 kimsesiz çocuk olmak üzere toplam 48 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Avad, "Çocuklara eğitim verip rehabilitasyon ve topluma entegrasyonlarını sağlayıp sağlıklı bir nesil kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avad, "Eğitim merkezine gelmek isteyen çok sayıda engelli çocuk var ama imkan yok. Benim tek hayalim tüm ampute çocuklara ulaşmak ve onların eğitim korkusunu yenmelerinde yardımcı olarak topluma doktor, mühendis gibi faydalı bir nesil yetiştirmek " şeklinde konuştu.

Çocukların eğitim merkezinde bir dizi eğitimden geçtiğini aktaran Avad, programlarında Türkçe, İngilizce, Arapça konuşma, matematik ve din dersinin yanı sıra fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon uygulamaları bulunduğunu vurguladı.

Avad, herkesin engelli çocuklara eğitim verme fikrini manevi olarak desteklediğinin ancak kimsenin maddi destekte bulunmadığının altını çizerek okulun kapanması halinde öğrencilerin psikolojik olarak yıkılacağına dikkati çekti.

Esed rejim güçlerine Hama'nın Keferhud bölgesine yoğun saldırıları sonucu ailesiyle göç etmek zorunda kalan 9 yaşındaki Muhammed Medluş da "Göç ettikten sonra İdlib'deki evlere Rus savaş uçağının saldırısı sonucu bacağımı kaybettim. Allah benden bacağımın birisini aldı. Şimdi tek isteğim her gün bu okula gelmek. Okula gelmediğim günlerde çalışıp babama yardım ediyorum." dedi.

Okula gitmek için babasının motosikletine yakıt alacak parası bile olmadığını söyleyen Medluş, sosyal medya üzerinden "İlk Adım"la tanışıp kayıt olduğunu, merkezdeki herkesin kendisi gibi engelli olduğunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini anlattı.

Esed rejim saldırısında bir bacağını kaybeden 10 yaşındaki Sevsan Acem ise anne babası ile televizyon izlediği sırada Rus savaş uçağının evlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu bacağını kaybettiğini söyledi.

Bacağına her baktığında çok üzüldüğünü dile getiren Acem, "Beni okula babam getirip götürüyor. Okulda Türkçe, İngilizce, Arapça ve matematik öğrenerek, türlü türlü aktiviteler yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Büyünce öğretmen olup çocukları eğitmek istiyorum." diye konuştu.

14 yaşındaki Muhammed el Assad da kardeşi ve kuzeni ile bakkaldan yiyecek aldığı sırada Rus savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda kuzeninin öldüğünü, kardeşinin şarapnel parçası ile yaralandığını ve kendisinin ise bacağını kaybettiğini anlatan el Assad, "İlk Adım eğitim merkezine kayıt oldum. Eğitimime devam ediyorum. Okuma yazma öğreniyorum. Burası çok güzel. İngilizce, Türkçe, Arapça, öğreniyorum, yüzme ve futbol gibi çok sayıda aktivite yapıyoruz." ifadesini kullandı.

El Assad, eğitimini tamamladıktan sonra doktor olmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.