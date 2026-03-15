İçişleri Bakanlığı'nda Nevruz ve Ramazan Bayramı Öncesi Güvenlik Toplantısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı tarafından, yaklaşan Nevruz ve Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Bakan Yardımcılarımızın ve Video Konferans Sistemi üzerinden 81 il Valimizin katılımıyla yapılan toplantıda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi."

Toplantıda ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı sürecine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirdiği bu müstesna günlerde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız."

